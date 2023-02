Mattia Baldini, coordinatore tecnico della Sampdoria, parla ai microfoni di Sky Sport prima del match con il Monza: "È stato un mercato mirato, abbiamo inserito elementi funzionali al nostro gioco e abbiamo aggiunto anche un po' di freschezza. Senza dimenticare il vero rinforzo, ovvero Winks, che non abbiamo mai avuto e che per noi è fondamentale. Quagliarella porta esperienza, per noi è una certezza. Colley? Per noi non è mai stato in uscita, è stato lui a chiederci la cessione. C'è stato un interesse da parte del Besiktas, ma non credo che si rifaranno vivi nonostante il mercato sia ancora aperto in Turchia".