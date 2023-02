Una visita in Catalogna e un incontro, tanto è bastato per riaccendere la fantasia dei tifosi delL'argentino è stato qualche giorno nella città spagnola per incontrare gli amici di una vita,. Una semplice rimpatriata tra amici, ma a distanza di qualche ora un altro vertice ha catalizzato l'attenzione: quello tra, presidente blaugrana, e, padre del fantasista argentino.- A rivelarlo è Radio Catalunya, che sottolinea come i temi sul tavolo fossero tanti. A partire dall'omaggio spesso annunciato da Laporta ma mai concretizzatosi fino a un chiarimento sulle pesanti dichiarazioni del fratello di Leo,("Non torneremo a Barcellona, se lo faremo ci sarà una buona pulizia, incluso mandare via Laporta"). Ma il tema che più intriga è il futuro di Messi e il suo possibile ritorno al Barça. Una possibilità alla quale né il presidente né il club blaugrana hanno mai chiuso del tutto la porta.- D'altronde, dove giocherà Messi a partire da luglio è ancora un mistero., nonostante subito dopo il Mondiale a Parigi si respirasse una certa fiducia, confermata dalle varie dichiarazioni di Al-Khelaifi e Campos.(e con), mentre avanza l'idea di dover ricostruire attorno a un'unica stella. Parigi o altrove, magari gli Stati Uniti dove l'è sempre in agguato per provare a portare Leo in. E poi il Barcellona, con le vicende degli ultimi giorni che hanno rilanciato la questione e acceso un dibattito:- Da un punto di vista economico, la risposta è chiara:. Perché l'argentino ha un ingaggio monstre, mentre il Barça è costantemente alle prese con una situazione economica in precario equilibrio. Non dimentichiamo che, entro la fine dell'estate,: in questo contesto, inserire uno stipendio come quello di Leo sarebbe un problema. Supponendo anche di poter superare questo ostacolo, se ne para un altro riguardante i. In questo senso, l'incontro tra Laporta e il padre di Messi potrebbe essere stato il primo passo di un riavvicinamento. C'è poi un ultimo nodo che apre il dibattito più spinoso: dal punto di vista tattico, Leo serve davvero a questo Barcellona? La squadra diha zoppicato in Europa, fuori ai gironi di Champions League nel gruppo dell'Inter e reduce dal pareggio interno con il Manchester United nell'andata dei playoff di Europa League, ma, è in semifinale di Copa del Rey con il Real Madrid esui blancos di Ancelotti e una striscia aperta di 13 risultati utili consecutivi. Ha trovato nuovi equilibri e nuove risorse, dai giovani lanciati e consacrati al calcio dei grandi (per citarne due) ad acquisti onerosi che ora stanno rendendo come. Inserire Messi in questo contesto vorrebbe dire rimettere in discussione tutti gli equilibri e farlo comunque senza prospettive a lungo termine, vanificando anche la possibilità di valorizzare altre risorse più utili sul lungo periodo. Difficoltà e dubbi accompagnano l'entusiasmo di una parte dei tifosi del Barça dopo l'incontro tra Laporta e il padre di Messi.