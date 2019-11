La notizia, apparsa in prima pagina sul Mundo Deportivo, fa già discutere e riapre il dibattito tra chi crede che il premio debba essere alzato dal miglior giocatore dell'anno solare e chi invece sponsorizza il migliore in assoluto di questa generazione (e anche su questo il dibattito è aperto). Al momento l'unica certezza, secondo il quotidiano catalano, molto vicino agli affari del Barcellona, è il fatto che il numero 10 argentino sia arrivato davanti a tutti nella corsa al premio di miglior giocatore al mondo- Messi, dunque, per la sesta volta in carriera,per tutti, fino a questa mattina, il candidato numero uno al successo finale. La cerimonia di premiazione è prevista lunedì 2 dicembre a Parigi, la conferma dell'indiscrezione del Mundo Deportivo è inevitabilmente attesa nei prossimi giorni. E' un premio meritato? L'allenatore dei Reds Jurgen Klopp ieri sera ha voluto dire la sua, senza però fare una scelta: "Se vogliamo dare il Pallone d'Oro al migliore di questa generazione, allora bisogna darlo sempre a Lionel Messi. È così. Ma se vogliamo darlo al migliore dell'ultima stagione, allora è Virgil van Dijk".Il diretto interessato, per il momento, non conferma e non smentisce. La testa è alla sfida con il Borussia Dortmund (al quale non ha mai segnato in carriera), la numero 700 in maglia Barcellona. ​con 125 doppiette, 40 triplette, 4 poker, una cinquina e 235 assist. Se si prende solo il 2019 Messi ha vinto la Scarpa d'Oro con 44 gol e 17 assist in 52 partite, 12 di questi segnati in Champions League, ma non è riuscito a trionfare in Champions League, in Coppa America e non è riuscito a vincere la Coppa di Spagna.