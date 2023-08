Leo Messi ha già rivoluzionato l'MLS e soprattutto ha fatto svoltare del tutto l'Inter Miami al punto da poter dire senza timore di smentita che c'era una squadra prima di lui e ora ce n'è un'altra completamente diversa con lui in rosa. E nella notte la Pulce argentina ha anche conquistato il suo primo trofeo di squadra centrando anche i due primi trofei individuali in America.



L'Inter Miami ha infatti vinto ai rigori (la partita era finita 1-1 con super gol proprio di Messi) contro il Nashville e ha conquistato la Leagues Cup, alla sua terza edizione. Prima di Leo la formazione di David Beckham aveva all'attivo 11 partite e 0 vittorie. Da quando il Campione del Mondo è arrivato in Florida (attirando con sé altri grandi campioni) sono arrivate 7 vittorie in 7 partite con Messi che ha messo a tabellino 10 gol, 1 assist, la vittoria della Leagues Cup con 6 premi di migliore in campo, il Best Player della coppa e anche il titolo di capocannoniere. Numeri impressionanti che fanno capire che la Pulce ha ancora molto da dare a questo sport.