Prendete il miglior Messi in versione Barcellona e spostatelo in America. Miami per la precisione. David Beckham se la ride, perché con la maglia del suo club Leo non smette più di segnare: nelle notte è arrivata la quinta rete nelle ultime tre partite, l'ottava nelle ultime cinque. L'Inter Miami ha vinto 4-0 contro Charlotte e La Pulce ha messo la firma sulla partita segnando a quattro minuti dalla fine: Campana approfitta di un errore della difesa, mette il pallone in mezzo e Messi butta dentro un rigore in movimento. Ordinaria amministrazione.



LA SITUAZIONE - L'inter Miami così vince e si qualifica in semifinale di League Cup, una competizione a eliminazione alla quale partecipano i club di MLS e quelli del campionato messicano. La prossima partita si giocherà la notte tra martedì 15 e mercoledì 16 agosto contro il Philadelphia Union, Leo scalda i motori: se passano il turno, in finale incontreranno una tra Monterrey e Nashville.