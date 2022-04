Sarà un San Siro tutto esaurito quello che ospiterà il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan, sfida valevole per la semifinale di ritorno della competizione. I tifosi presenti allo stadio saranno circa 75mila, cifra che coincide con il primo sold-out dopo due anni della pandemia Covid-19. L’ultimo tutto esaurito con i nerazzurri in casa risale proprio ad un derby di campionato del 9 febbraio 2020, quando il match si concluse 4-2 in favore degli uomini dell'allora tecnico Antonio Conte.

Sarà un nuovo record di pubblico per una semifinale di Coppa Italia. Il primato spettava ad un’altra sfida sempre al Meazza tra Milan e Juventus, semifinale di andata del febbraio 2020. Nell’occasione gli spettatori furono 72.738 e di lì a poco sarebbe esplosa l’emergenza Covid.

Record anche al botteghino. Per il derby che vale la finale del torneo si stima una cifra che si dovrebbe avvicinare ai quattro milioni di euro lordi di incasso. Lo riporta Calcio e Finanza.