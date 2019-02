La Lazio è impegnata a Siviglia, poi il Milan e il derby della capitale. Che a Roma è già cominciato, tra sfottò e corsa Champions. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic è stato battuto dalla Roma, ma a La Gazzetta dello Sport il tecnico serbo ha raccontato i suoi derby: "Quello di Belgrado non è paragonabile a nessun altro, è molto di più di una partita. L’atmosfera del Marakanà è qualcosa che non si può spiegare. Quello di Milano è la nobiltà del calcio. A Roma è sfottò tutto l’anno: ai miei tempi la Lazio era un album di figurine: solo in difesa io, Stam, Couto, Nesta… In attacco la Roma aveva Totti, Batistuta, Montella e Delvecchio. Auguro a Roma di rivedere tutti insieme giocatori così. A Genova le coreografie più belle. A Torino vibra la voglia granata di ribaltare le gerarchie"