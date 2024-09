AFP via Getty Images

Milan, Abraham si candida per il derby

19 minuti fa



Il derby contro l’Inter ha sempre un valore diverso per il Milan ma il prossimo in programma domenica sera sembra avere tutte le sembianze dell’ultima spiaggia. Ecco perché in un contesto di questo tipo, così difficile, Fonseca deve guardare non solo all’aspetto tecnico ma anche a quello mentale. Abraham, pur senza strafare, sta meglio rispetto a quasi tutti i compagni di squadra e lancia così la sua candidatura per una maglia da titolare contro i cugini nerazzurri.