Milan, addio a Caldara: è stato un salasso costato 16 milioni a partita

. Il suo contratto con i rossoneri è scaduto lo scorsodopo essere stato firmato nel. Il difensore era arrivato dallanell’ambito dell'affaree per un esborso die ora si è accasato alL'avventura al Milan però è subito diventata un. Prima un infortunio muscolare, poi la rottura delquindi il prestito, un primo ritorno ai rossoneri, due prestiti trae quindi l’ultimo anno di contratto al Milan, segnato da un’operazione alla

Caldara ha esordito col Milan quasi sei anni dopo il suo acquisto e, in totale, ha giocatocon questa maglia per un totale diDai dati di Calcio e Finanza, il suo costo storico è pari a, cui aggiungere iIl totale fai: in pratica il difensore è costato ai rossoneri poco meno die poco più di 2