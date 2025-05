Gettyimages

Milan, Allegri non è ancora ufficiale ma sa già che non sarà in panchina al debutto contro il Bari

Il Milan si prepara a una nuova fase del proprio progetto tecnico, mentre la dirigenza definisce gli ultimi dettagli per programmare la prossima stagione: Massimiliano Allegri è pronto a tornare sulla panchina rossonera. L’accordo tra le parti è stato raggiunto e manca solo l’annuncio ufficiale, atteso entro breve.



PANCHINA AL VICE - Il tecnico livornese riprende così il timone del club che aveva guidato tra il 2010 e il 2014, conquistando uno scudetto e una Supercoppa Italiana. Il debutto stagionale ufficiale dei rossoneri è previsto a metà agosto, quando il Milan affronterà il Bari nel primo turno ufficiale di Coppa Italia: Allegri non potrà sedersi in panchina per scontare una squalifica rimediata nella finale di un anno fa, quando venne espulso mentre guidava la Juventus contro l’Atalanta. Per quella gara, la squadra verrà affidata al vice designato, che potrebbe essere Maurizio Landucci..