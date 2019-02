Il Milan è molto attivo in queste ore, l'area scouting si sta muovendo in lungo e in largo per visionare i migliori giovani presenti nel panorama europeo. Particolare attenzione al calcio francese, da diverso tempo vero e proprio serbatoio di talenti: ai nomi di Kamara del Marsiglia (leggi qui ) e Saint-Maximin del NizzaConferme totali sulle indiscrezioni giunte dalla Francia:Nessuna trattativa avviata, ma Agoumè è un altro profilo seguito con attenzione dagli osservatori rossoneri. Dopo Leroy Abanda Mfomo, terzino classe 2000 strappato al Monaco, Leonardo studia un nuovo colpo in prospettiva.