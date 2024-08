Milan, Ballo-Touré fa saltare l’accordo con il Saint-Etienne: il retroscena sul Watford

Getty Images

Una brutta notizia per il Milan: Fodè Ballo-Touré non ha trovato l’accordo economico sull’ingaggio Saint-Etienne facendo così saltare una trattativa ormai vicina alla chiusura. Ivan Gazidis, presidente del club francese, aveva trovato un’intesa totale con Giorgio Furlani per una cessione che con i bonus non raggiungeva il milione di euro.



WATFORD IN RITIRATA- Ballo-Tourè continua ad allenarsi da solo perché non rientra nei piani del Milan. Anzi, può essere considerato un problema per il Milan. Fodè vuole giocare in Premier League ma al massimo sono arrivate offerte dalla Premiership come quella del Watford che però si è fermato dinanzi alla richiesta del giocatore: 1.2 milioni di euro a stagione.

. Il suo agente sta cercando una soluzione in Francia per il Milan resta il peso di un giocatore reduce da una esperienza disastrosa al Fulham.