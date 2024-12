Milan, Bennacer torna ad allenarsi in gruppo e vede la Roma

Iltorna da Verona con tre punti e a Milanello arriva un'altra buona notizia:Il centrocampista algerino è fuori per infortunio da oltre tre mesi, quando con la propria nazionale ha riportato una lesione di terzo grado al polpaccio. Un problema che ha portato l'ex Empoli, lo scorso 16 settembre, ad essere operato in Finlandia dal Dottor Lasse Lempainen. Ora il peggio è alle spalle e presto potrà mettersi a completa disposizione di Paulo Fonseca.- La notizia della mattinata arriva da Milanello:, ha lavorato con i compagni di squadra e questo avvicina anche il suo ritorno tra i convocati.

- Bennacer infatti: i rossoneri affronteranno lanella 18esima giornata di Serie A, partita in programma il prossimo 29 dicembre a San Siro, ultimo appuntamento del 2024. Al più tardi, il centrocampista algerino potrebbe fare il suo ritorno a inizio gennaio 2025 in occasione della Supercoppa Italiana, con il Diavolo impegnato il 3 gennaio in semifinale contro la Juventus.- Bennacer vede il rientro, ma il Milan potrà contare su altri recuperi eccellenti per la sfida con i giallorossi: come annunciato da Fonseca ci sono buone possibilità di rivedere Christian, verso il ritorno tra i convocati anche Lukae Alvaro

- Sono previsti oggi inveceal Bentegodi (risentimento al flessore). Fonseca si era detto ottimista nel post partita: "Rafa mi ha detto che non è niente di speciale, credo che potremmo averlo contro la Roma".