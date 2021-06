, con un accordo su formula ed eventuali costi futuri raggiunto ormai da diversi giorni: la fumata bianca, o blanca per dirla alla spagnola,e a confermare il buon esito delle contrattazioni ci ha pensato indirettamente anche il numero uno in persona delle merengues,. Intervistato a Onda Cero, il presidente del Real ha dichiarato: "".- Un avallo in piena regola, esattamente come quello diche, una volta sedutosi sulla panchina dei blancos per la seconda volta in carriera, non ha messo i bastoni tra le ruote al vecchio amico e compagno di tante battaglie Paolo Maldini.(e con un'opzione di recompra in favore del Real), Brahim sarà un giocatore del Milan anche per la prossima stagione. Una stagione particolarmente importante perché segnerà il ritorno del club sul grande palcoscenico della Champions League e che si preannuncia per questo complicata e dispendiosa.Al netto delle assenze dei giocatori impegnati negli Europei,dopo l'addio di Calhanoglu.- Un ruolo che Brahim ha occupato e con buoni risultati nel corso dell'ultima annata, dando un contributo importante soprattutto nella volata finale per la conquista del piazzamento Champions.Questo significherebbe perderlo già nei prossimi giorni e almeno fino ai primi di agosto, anche nell'eventualità che le Furie Rosse escano di scena prima del previsto.e, in attesa di novità dal mercato, ad oggi il Milan corre il pericoloso di presentarsi ai nastri di partenza senza aver ancora risolto il nodo del dopo Calhanoglu.