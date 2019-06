Paolo Maldini prepara il suo via libera per la dirigenza del Milan. In attesa del sì definitivo e ufficiale, l'ex capitano rossonero ha già diverse idee per il progetto giovani (ma non solo...) studiato da Elliott anche con Ivan Gazidis: il nome di Stefano Sensi rimane valido per il centrocampo dopo averlo rincorso già durante la gestione Leonardo, i contatti continuano con il Sassuolo e con l'entourage del centrocampista della Nazionale. Ma la lista è lunga, eppure tra i nomi italiani certamente graditi al Milan c'è anche quello di Gianluca Mancini.





IDEA ROSSONERA - Già seguito da Roma e Inter nei mesi scorsi, il difensore classe '96 dell'Atalanta è una delle perle della famiglia Percassi che si è sempre confermata bottega cara: ben 35 presenze con 6 gol in stagione quest'anno, numeri importanti anche in fase realizzativa eppure un difensore centrale del futuro che al Milan piace moltissimo. Lo approverebbe anche Marco Giampaolo, grande favorito per la panchina se Maldini confermerà la sua posizione. Ecco perché Mancini è già stato sondato, l'Atalanta lo valuta tra 25/28 milioni di euro e non esclude la sua partenza a queste condizioni. Un centrale del futuro, giovane, italiano ma già pronto da affiancare a Romagnoli, aspettando anche il rientro di Caldara: il Milan ci sta pensando, presto partiranno i dialoghi formali. Mancini è sulla lista rossonera, presto si entrerà nel vivo.