Focus de corriere della sera dedicato a De Ketelaere: il numero 90 rossonero dovrebbe essere schierato da falso nove nella prossima trasferta che attenderà il Milan in quel di Salerno. Una chances importante per Charles che ritroverebbe una maglia da titolare dopo aver passato un mese e mezzo in panchina. L’impressione, scrive il quotidiano, è che il ragazzo debba sbloccarsi più di testa che in campo.