Gli esami strumentali per verificare a che punto è il percorso di recupero dall'ennesimo problema al polpaccio di Mike Maignan saranno effettuati dopo il 6 gennaio, dopo l'Epifania, ma in casa Milan c'è una data segnata in rosso sul calendario. Si tratta del 18 gennaio quando i rossoneri affronteranno a Riad l'Inter per la Supercoppa Italiana e per cui, riporta la Gazzetta, c'è la speranza di avere Maignan in campo.