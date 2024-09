Getty Images

Milan, Calabria: “Dobbiamo rimboccarci le maniche. Felice per Torriani, avrà un grande futuro”

2 ore fa



Davide Calabria, capitano del Milan, parla alla televisione ufficiale del club al termine della sconfitta patita contro il Liverpool: "Abbiamo fatto una bella partenza, ma poi è mancato qualcosa. Dovevamo fare meglio in tutto. Potevamo fare meglio, siamo partiti bene e abbiamo fatto quello che avevamo preparato, ma poi nei dettagli abbiamo sbagliato. Dovevo rimetterci in partita dopo i gol, ma non ci siamo riusciti. Non è un momento facile, dobbiamo rimboccarci le maniche. Oggi potevamo fare meglio, sono però mancati i dettagli. Una squadra come la nostra dovevamo essere più aggressivi. Torriani? Sono felice per lui, è un grande lavoratore. Se continua a lavorare così avrà un grande futuro".