Milan, Calabria rifiuta il Galatasaray: ma il suo futuro è in bilico

Redazione CM

42 minuti fa

Davide Calabria è un capitano in scadenza nel 2025, non ci sono ancora gli accordi per il rinnovo. Le sirene estere sono risuonate nelle ultime ore per il canterano rossonero: dopo le voci sullo Strasburgo, secondo quanto riferito da Relevo, si sarebbe fatto sotto il Galatasaray. Calabria ha memorizzato quella che è la proposta dei turchi ma, al momento, ha deciso di non accettare.



PROBLEMA RINNOVO - Calabria ha ancora un anno di contratto, guadagna 2.2 milioni di euro e per prolungare si aspetta un importante adeguamento salariale: non sarà semplice arrivare a un accordo, anche perché il club rossonero per ora ha altri piani. E la grande distanza tra domanda e offerta non aiuta.