Getty Images

Milan, Cardinale: ecco la mia Paramount high-tech. Acquistata per 8 miliardi di dollari da Skydance

57 minuti fa

3

Paramount è stata acquisita per 8 miliardi di dollari da Skydance Media (la casa di produzione fondata nel 2006 da David Ellison, figlio di Larry, fondatore di Oracle), finanziata dal fondo statunitense RedBird Capital, proprietario anche del Milan. Battuta la concorrenza di un gigante come Sony.



Gerry Cardinale spiega a Milano Finanza: "La nozione binaria che la tecnologia sia un elemento distinto dal cinema è del tutto errata. Nei miei trent'anni di carriera l'unico momento in cui sembrava che il settore se ne fosse reso conto è stato con lo scatenarsi della guerra dello streaming, ebbene David Ellison e il suo team a Skydance si occupano di questo da un po' di tempo. Con loro abbiamo un rapporto di fiducia perché Skydance lavora da molti anni con il team a Paramount. Per primo vorremmo integrare l'intero portafoglio e trasformarlo in una strategia di crescita. Secondo, i nostri investimenti sono a fianco degli azionisti comuni. Siamo quindi allineati sia con il gruppo di decisione, sia con gli azionisti".