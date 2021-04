C'è una novità nel Consiglio d'Amministrazione del Milan. Entrato nel board rossonero nel luglio del 2018, in quanto Co Founder e Managing Partnero di Blue Skye Financial Partners, Gianluca D'Avanzo si è dimesso. E' successo un mese fa, lo scorso 9 marzo, seconto quanto riporta Calcio e Finanza. Dimissioni accolte poi il 23 marzo.Napoletano, classe '75, ha iniziato alla Lehman Brothers, passando poi a BC Partners e all'hedge fund USA D.B. Zwirn, dove conosce Salvatore Cerchione, suo socio. Il suo nome era finito al centro di un'inchiesta di Report, che aveva individuato in Cerchione il vero proprietario del club rossonero . Tutto poi prontamente smentito dal Milan e dagli azionisti di minoranza