Dopo alcune settimane di stallo, il mercato del Milan torna a registrare tanti movimenti, sia in entrata che in uscita. Nelle prossime ore Pioli potrebbe avere a disposizione un nuovo terzino destro e un nuovo vice-Bennacer. Nel frattempo, Maldini e Massara pensano anche a sfoltire la rosa:Secondo quanto riportato dal quotidiano madrileno AS,, rappresentante proprio di, nella giornata di ieri è stato a, nell’area metropolitana della capitale spagnola, per negoziare il contratto dell’esterno andaluso con gli Azulones. L’incontro è stato positivo e decisivo:Finora era stata decisiva la volontà del giocatore, che. Da inizio mercato tante squadre di metà classifica della Liga, come, e fra cui anche il Getafe,. Ora, però,di chiudere a condizioni più favorevoli.Dopo l’arrivo didall’Atletico Madrid, il neoallenatorepotrebbe avere a disposizione un altro esterno di esperienza internazionale, che nella sua precedente avventura spagnola, al, aveva fatto molto bene. Potrebbe così liberare Cucurella, che ha tante richieste ed è pronto per fare il salto di qualità.