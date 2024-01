Milan, due carte per arrivare a Zirkzee

Tuttosport riporta come Thiago Motta sia in pole position per la panchina del Milan, nel caso in cui Stefano Pioli e i rossoneri dovessero separarsi a fine stagione: quest'ultima è un'eventualità che ancora non è possibile da verificare con il tecnico e il club che al momento rimangono concentrati sugli obiettivi stagionali rimasti. Il profilo del tecnico rossoblù è ideale alle strategie del Milan, ma è chiaro che rimanga solamente un’ipotesi in caso di addio di Pioli al Milan.



L’arrivo di Motta, nel caso, porterebbe anche dei benefici sul mercato: un ipotetico sbarco a Milano potrebbe facilitare un'eventuale assalto a Joshua Zirkzee, uno dei nomi principali segnati sulla lista dei desideri del Milan, per quanto riguarda il reparto offensivo e il prossimo grande numero 9 rossonero. La dirigenza rossonera, inoltre, può discutere con il Bologna del cartellino di Alexis Saelemaekers,, attualmente in prestito ai felsinei con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.