Il Milan continua a scandagliare il mercato, alla ricerca dei due tasselli da regalare a Rino Gattuso per raggiungere quel quarto posto che significherebbe ritorno in Champions League. Un attaccante e un centrocampista i due profili inseguiti dalla società rossonera, che ha fin qui visto sfumare già diversi obiettivi (Ibrahimovic, Muriel e Fabregas) e ora guarda in casa Sassuolo.



TRA DUNCAN E SENSI - Stefano Sensi, centrocampista neroverde, è uno dei giocatori su cui è al lavoro Leonardo, ma le alte richieste del club del patron Squinzi e i paletti imposti dall'Uefa per il fair-play finanziario complicano un'eventuale trattativa. Più facile, secondo il Corriere dello Sport, arrivare ad Alfred Duncan, che invece il Sassuolo può cedere in prestito con diritto di riscatto.