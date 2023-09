con mezza squadra rinnovata e con un profondo turnover già applicato sonoPeccato che nel mezzo ci sia quello stramaledettoche aveva addensato nubi nere sulla panchina del tecnico rossonero e sul rendimento della nuova edizione della sua squadra. CertoMa altrettanto indubbiamente bisogna riconoscere che il tecnico rossonero è stato bravo ad andare avanti dritto per la propria strada e che abbia limitato il più possibile gli strascichi di quella serataccia.tenendo il passo proprio dei cugini, anzi addirittura agganciandoli dopo solo due partite. Partite in cui oltretutto,Pioli si è lasciato alle spalle la crisi post derbyin tutte le partite. Ma la cosa più sorprendente è stato ilandando a ripescare anche risorse cadute nel dimenticatoio e facendo debuttare giovanissimi o oggetti quasi misteriosi. Altri avrebbero cercato di cambiare il meno possibile per ritrovare le certezze dopo la cinquina del derby e invece Pioli non ha cambiato la strategia iniziale, che era quella diper far in modo di trarre nuove energie fisiche e nervose a ogni partita e tenere tutti dentro al progetto in previsione della parte clou della stagione. Tutte cose che l'anno scorso non erano state fatte e infatti il Milan aveva accusato un vistoso calo a gennaio e aveva terminato la maratona stagionale con il fiatone.La vittoria dida questo punto è stata emblematica: Pioli ha scelto di schierare la difesa titolare dandosi così la possibilità di giocare una partita d'attacco, tenendo la linea alta e un costante possesso palla. Un Milan molto diverso da quello che aveva vinto contro il Verona pochi giorni fa. In questo modo il tecnico rossonero ha accorciato il campo e ha favorito le trame offensive dei "nuovi" lanciati nella mischia, semplificando anche il debutto dal primo minuto di, che peraltro non ha del tutto sfigurato. La squadra ha dimostrato grande tenuta psicologica poiché non si è scomposta dopo il siluro didato che era sul suo palo, ma poi si sarebbe riscattato nella ripresa) e ha continuato a giocare allo stesso modo completando la rimonta già nel primo tempo. A dire il vero sui gol di(non male la sua prestazione) e(elemento irrinunciabile in questo Milan) sono stati determinanti gli errori del portiere cagliaritano. Nella ripresa il primo timbro rossonero diha dato poi la possibilità a Pioli di sublimare la sua apoteosi del turnover facendo giocarenel suo ruolo, scaldandoin vista della Lazio e sperimentando addiritturache sembrava desaparecido. Il messaggio è chiaro:, un progetto che va avanti con forza e convinzione nonostante i 5 gol nel derby. Proprio la capacità di voltare pagina e andare avanti è stata la miglior dimostrazione di una nuovae la certezza che questo Milan potrà lottare per il vertice fino alla fine del campionato.