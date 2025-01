Milan e Inter, entro febbraio attesa l'offerta di acquisto dello stadio Meazza: addio San Donato e Rozzano?

AFP/Getty Images

Novità entro due mesi. Secondo quanto scrive Repubblicacon un mese di anticipo rispetto alla deadline indicata in un primo momento dal sindaco Giuseppe Sala. Come riporta Calcio e Finanza, club sono fiduciosi di presentare tutta al documentazione per l’offerta di acquisto entro la fine del mese di febbraio, mentre Sala aveva indicato nel mese di marzo il limite massimo per avere a disposizione da parte di Inter e Milan tutti i documenti firmati che sarebbero serviti per dare il via all’iter di vendita dello stadio e delle aree limitrofe.

. Alla proposta sarà poi allegato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali, più snello rispetto ai vecchi masterplan redatti dal 2019 in poi. Inter e Milan, poi, presenteranno una proposta per acquistare stadio e aree limitrofe. Si parla di un’area di circa 280mila metri quadrati.Oltre al nuovo stadio, i club potranno realizzare poco meno di 100mila metri quadrati di spazi commerciali, uffici e hotel, senza però la possibilità di edificare nuove residenze.