Milan e Napoli su Dorgu, il Lecce fissa il prezzo: la maxi richiesta di Corvino

è il gioiello più prezioso delche pregusta già la plusvalenza più alta di sempre dell'eraLa stagione non ha ancora svoltato per i salentini, che hanno esonerato Luca Gotti e accolto in panchina Marco Giampaolo, ma il danese classe 2004 conferma di avere la stoffa per fare bene anche nel momento di difficoltà dei giallorossi.Ha giocato esterno alto con Gotti ed è possibile che anche Giampaolo lo riproponga in una posizione più avanzata rispetto a quella da terzino con cui si è affacciato alla Serie A, intanto il mercato si muove.

- La fila delle pretendenti d'altronde è lunga e ricca di nomi illustri, in Italia e all'estero. Lo scorso anno Dorgu era stato nel mirino di, nei mesi scorsi è stato accostato ale ora è illa squadra ad aver mostrato l'interesse più concreto.- Ma quanto costa Dorgu? Stando a Sky Sport 24 il Lecce ha già fissato il prezzo, e non è economico:, questa la valutazione dell'esterno danese fatta dal club giallorosso.- Nella stagione 2024/25 finora Dorgu ha collezionato. Si aggiungono quattro presenze con la Danimarca in UEFA Nations League, con tanto di gol contro la Svizzera all'esordio.