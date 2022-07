Il passaggio di proprietà del Milan da Elliott a RedBird, fattuale ormai da settimane, sarà ufficializzato a settembre con il closing: la catena di holding alle quali il fondo statunitense di Gerry Cardinale è stata resa nota da Calcio e Finanza, che spiega come in testa ci sia FootballCo Intermediate Cooperatief U.A., società di diritto olandese che nella causa promossa da Blue Skye nei confronti del fondo Elliott per la cessione del club veniva indicata come "acquirente delle azioni dell’AC Milan".



FootballCo Intermediate Cooperatief U.A., che al suo interno ha il braccio destro di Cardinale Alec John Scheiner, controlla a sua volta altre società: ACM Intermediate Holding BV e sotto di essa ACM Bidco BV, registrate entrambe il 7 giugno 2022 come “società di partecipazione finanziaria” il cui obiettivo è quello di "incorporare, partecipare a qualsiasi titolo, finanziare, gestire e vigilare su imprese e società".