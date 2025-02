Milan-Feyenoord: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Ilva a caccia degli ottavi di finale di: sfida decisiva contro ilMartedì 18 febbraio alle ore 18.45, allo stadio San Siro di Milano, va in scena la gara di ritorno dei playoff, che mettono in palio l'accesso agli ottavi della massima competizione europea.I rossoneri di Sergio Conceiçao hanno gettato al vento l'accesso agli ottavi di finale nell'ultimo turno della fase campionato, perdendo contro la Dinamo a Zagabria e hanno perso 1-0 l’andata di questa doppia sfida con il Feyenoord. Contro gli olandesi, dunque, sarà dentro o fuori: vincere con due gol di scarto o i rossoneri saranno a forte rischio di eliminazione.

Tutte le informazioni su Milan-Feyenoord: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Partita : Milan-Feyenoord

: Milan-Feyenoord Data : martedì 18 febbraio 2025

: martedì 18 febbraio 2025 Orario : 18.45

: 18.45 Canale tv : Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253)

: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253) Streaming: Sky Go, NOW

Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Timber, Moder, Milambo; Paixão; Ueda, Moussa. All. Bosschaart.- Nel Milan spazio per il grande ex Santiago Gimenez e per Kyle Walker. Nel Feyenoord sarà Ueda a colmare il buco lasciato dal messicano.- La sfida tra Milan e Feyenoord sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport al canale 201 (Sky Sport Uno) e 253.

- Milan-Feyenoord sarà disponibile anche in diretta streaming. Come di consueto, gli abbonati Sky potranno seguire l’evento in diretta streaming grazie al servizio Sky Go. Un’ulteriore opzione per seguire la partitasu dispositivi come smartphone, tablet e pc, è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, acquistando il pass Sport..- La telecronaca della partita sarà a cura di Federico Zancan e Luca Marchegiani.