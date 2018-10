Il risveglio post-derby è stato ancora amarissimo. Il Milan cede il primato del girone di Europa League al Betis, al termine di una partita per lunghi tratti disarmante. Una brutta prova quella offerta da Romagnoli e compagni, in balia degli spagnoli per almeno 75 minuti di gara. Il primo responsabile diventa Rino Gattuso, parso nervoso e in confusione anche dal punto di vista tattico.



FIDUCIA CONFERMATA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, a fine partita è stata confermata la fiducia a Gattuso da parte della società. Ma l'operato del tecnico resta in forte discussione: per salvare la panchina dovrà fare sei punti nelle prossime due sfide casalinghe contro Sampdoria e Genoa. Salvo clamorosi colpi di scena della notte, Gattusoo dovrà trovare una soluzione per affrontare la formazione di Giampaolo con un piglio totalmente diverso rispetto alle ultime due uscite, la sua panchina sta scricchiolando prepotentemente. Per l'eventuale sostituzione il sogno rimane sempre Antonio Conte e si è fatto il nome di Roberto Donadoni, legato al duo Maldini-Leonardo.