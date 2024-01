Milan-Frosinone, accordo per Bartesaghi: la formula

Il Frosinone, dopo la figuraccia relativa all’affare Popovic, non si ferma sul mercato. Il club giallo azzurro ha raggiunto un accordo totale con il Milan per la cessione di Davide Bartesaghi, terzino sinistro classe 2005. Sul ragazzo c’era anche il Monza e alcune società estere come il Losanna.



LA FORMULA - Bartesaghi nelle prossime ore raggiungerà Frosinone per iniziare la sua avventura agli ordini di mister Di Francesco. La trattativa si è chiusa in prestito secco fino al termine della stagione perché il Milan non ha voluto concedere il diritto di riscatto in modo da poter controllare un giocatore sul quale fa affidamento per il futuro.



LA STAGIONE - Bartesaghi aveva rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2026, un concreto segnale di fiducia da parte della società. Dall’inizio della stagione fa parte in pianta stabile della prima squadra: 5 presenze in serie A, 1 in coppa Italia e 1 in Champions League. Ora la grande occasione al Frosinone per crescere e maturare esperienza.