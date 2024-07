Milan Futuro: ecco l'avversario della prima giornata del gruppo B di Serie C

E' il giorno del sorteggio dei calendari della Serie C, nel cui girone B sarà impegnato, per la prima volta nella storia, il Milan Futuro, la formazione under23 rossonera. La squadra allenata da Daniele Bonera sfiderà, nella prima giornata, la Virtus Entella, in trasferta a Chiavari.



LA PRIMA GIORNATA DEL GIRONE B



Arezzo-Campobasso

Carpi-Rimini

Gubbio-Sestri

Legnago-Pontedera

Pianese-Perugia

Pineto-Lucchese

SPAL-Ascoli

Ternana-Pescara

Torres-Vis Pesaro

Virtus Entella-Milan Futuro