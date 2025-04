Milan Futuro, reazione da grande: Camarda e Jiménez protagonisti nel successo sul Sestri Levante. Ora la salvezza é più vicina

Meglio tardi che mai. Il Milan Futuro centra una grande vittoria in rimonta sul campo del Sestri Levante, al termine di una prestazione tatticamente importante, intensa dal punto di vista fisico e poi vinta grazie alla miglior qualità dei propri ragazzi. Per la prima volta in questa stagione complicata il piccolo Diavolo trova il secondo successo consecutivo e ora, in attesa di Lucchese e Spal, i ragazzi di Massimo Oddo sono quartultimi a +1 sul terzultimo posto e a -3 dal quintultimo.



LA PARTITA - Per seguire il Milan Futuro bisogna allacciarsi le cinture perché la rapidità di come viene più volte rovesciata l’inerzia della gara all’interno dei 90 minuti è più unica che rara. E anche sul campo della matricola ligure questa natura non cambia. Il Sestri Levante ci mette sei minuti per portarsi ok vantaggio da un corner: cross deviato in porta da Montebugnoli e Nava battuto. Alex Jiménez prova a sfondare sulla sinistra (lo spagnolo è sceso di categoria per aiutare i vecchi compagni perché squalificato con la prima squadra) e ci riesce spesso, Camarda fa vedere cose interessanti ma troppo lontano dalla porta e spesso triplicato nella marcatura. Unico squillo reale del Milan Futuro arriva al 31’ con lo spagnolo che va a un passo da un goal straordinario con una conclusione al volo dalla distanza che prende la base del palo a portiere battuto. Il pareggio arriva al 68’ e possiamo chiamarlo il gol all’Alesi: ancora un tiro a giro fantastico per il numero 8 rossonero. Saltano i nervi ai padroni di casa che restano in 10 all’82 quando Cominetti colpisce Coubis al volto a palla lontana e viene espulso. Il gol vittoria arriva 2 minuti dopo con Ianesi, lesto a ribadire in rete con un tap-in dopo la deviazione del portiere su una bella conclusione sempre di Coubis.