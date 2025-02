Milan Futuro, tra infortuni e le scelte sul ruolo Vos è una delusione: ecco perché Tassotti può diventare un fattore

Il Milan ha deciso di intervenire, sconfessando anche i piani iniziali sulla stagione, pur di arrivare gli obiettivi. Scelte forti sia per la Prima Squadra che per la rosa del Futuro che ha accolto in famiglia una vera e propria icona del milanismo:Da allenatore ha iniziato nelle giovanili prima di approdare sulla panchina della prima squadra insieme Cesare Maldini nel ruolo di direttore tecnico: poi è stato vice di Ancelotti, Leonardo, Allegri e Seedorf prima di lasciare con l'arrivo di Mihajlovic. Una notizia accolta con grande entusiasmo dai tifosi e che può segnare una svolta anche per i tanti giovani che non hanno performato al meglio nella prima parte di stagione.

La sua crescita all'interno del prestigioso settore giovanile dell’Ajax e le sue prestazioni in campo hanno attirato l'attenzione dei tifosi e degli scout di tutto il mondo.Il Milan, per Vos, ha pensato di tracciare un percorso molto preciso che prevede un inserimento a metà tra prima squadra e Milan Futuro, ovvero nell'Under 23 rossonera che milita in Serie C.

- I primi allenamenti in Prima squadra agli ordini dell'ex Paulo Fonseca erano stati più che positivi tanto che Silvano si candidava a diventare una possibile novità. I. Fuochi d'artificio iniziali ai quali hanno fatto seguito mesi difficili con tre infortuni ( una lacerazione muscolare e due infortuni al ginocchio) a penalizzare l'inserimento in squadra. Il 19 enne olandese fin qui ha raccolto 11 presenze in C per 674' minuti, due gettoni in coppa Italia di serie e non ha ancora fatto il suo esordio in prima squadra.

. Il tecnico rossonero lo vede come trequartista o esterno d'attacco mentre l'ex Ajax rende al meglio da mezzala box to box e non da vertice basso nel centrocampo a tre perché tende portare troppo palla. L'arrivo di Tassotti aiuterà sicuramente Vos sia dal punto di vista tecnico che su quello tattico: Silvano è un investimento tecnico ed economico che il Milan non intende depauperare. A patto che sia lui il primo a ribellarsi a questi primi mesi molto vicini all'idea di flop.