Milan Futuro-Vis Pesaro: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Le residue chances di salvezza diretta, per il, sono svanite col ko di Gubbio. I rossoneri, adesso, nell'ultima giornata del Girone B di Serie C dovranno garantirsi il miglior piazzamento possibile nella griglia Playout: per farlo dovranno superare lo scoglio, matematicamente ai Playoff e chiamata a conservare il sesto posto finale lasciandosi alle spalle il Pineto.Le info su Milan Futuro-Vis Pesaro: dalle formazioni a quando si gioca la partita, passando per canale tv e diretta streaming.Milan Futuro-Vis Pesaro sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205).

Milan Futuro-Vis Pesaro sarà visibile anche in streaming su NOW e Sky Go.