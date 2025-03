Serie C, il calendario di playoff e playout è ufficiale: tutte le date e dove vedere in tv e streaming

Laha comunicato oggi in via ufficiale quelle che sarannoLe gare varranno nel primo caso per stabilire la squadra che verrà promossa nel campionato di Serie B 2025/26 e nel secondo caso per la permanenza nel campionato di categoria evitando la retrocessione in Serie D entrando nei campionati dei Dilettanti.Ad oggi e considerando le classifiche dei tre gironi questi incontri riguarderanno inevitabilmente anchedelle 3 squadre di Serie a che le hanno create ovverocon bianconeri e nerazzurri impegnati nella corsa promozione e i rossoneri in piena lotta per non retrocedere.

1° Turno – Gara unica DOMENICA 4 MAGGIO 2025

2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2025

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 11 MAGGIO 2025

1° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2025

2° Turno – Gara di Andata DOMENICA 18 MAGGIO 2025

2° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 2025

della Fase Finale del Campionato di Serie C NOW per la stagione sportiva 2024-2025.

Semifinali – Gara di Andata DOMENICA 25 MAGGIO 2025

Semifinali – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2025

Finale – Gara di Andata LUNEDÌ 2 GIUGNO 2025

Finale – Gara di Ritorno SABATO 7 GIUGNO 2025