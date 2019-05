Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato a Sky Sport al termine del match vinto contro il Frosinone: Ecco le sue dichiarazioni: “Ancora per 45’ siamo in Champions. È stata una partita difficile, lo sapevamo. Il Frosinone ci ha messo in difficoltà, ringraziamo Donnarumma e ora speriamo in un risultato positivo della Juventus. Bilancio? Io dico solo che si sono fatte tante chiacchiere. Dal primo luglio mi son sentito dire che dovevo lasciare il club. Oggi parla la classifica, io poi vengo giudicato ma questa squadra ha fatto tanta roba ed è merito dei miei ragazzi che mi hanno seguito. Abbiamo fatto quello che dovevamo, forse abbiamo fallito nel dare la stoccata vincente. Le responsabilità ci sono ma questa rosa ha fatto bene. Siamo arrivati in semifinale di Coppa. L’unica pecca ed essere usciti al primo turno in Europa League. Io continuo a fare questo lavoro, spero di restare qua, penso di essere bravino, di dover ancora migliorare qualcosina"