Milan: Gimenez, Joao Felix e Sottil subito in gruppo e pronti per la Roma. A parte Bondo e Loftus-Cheek

9 minuti fa

Il nuovo Milan prende corpo. Vigilia di Coppa italia a Milanello, dove si sono visti tutti i volti nuovi degli ultimi giorni di calciomercato: Santiago Gimenez, Joao Felix e Riccardo Sottil hanno lavorato con il gruppo e saranno a disposizione di Sergio Conceiçao per la partita di domani sera, ore 21 a San Siro, contro la Roma e valida per i quarti di finale.



BONDO E LOFTUS-CHEEK A PARTE - Lavoro a parte per Warren Bondo. L'ex centrocampista del Monza sta smaltendo un problema muscolare rimediato nelle scorse settimane e non sarà a disposizione per la partita di domani, Proseguono nel loro lavoro personalizzato sia Alessandro Florenzi sia Ruben Loftus-Cheek.