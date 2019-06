Gli agenti del difensore del Milan Stefan Simic sono in sede per decidere il futuro del ceco classe 1995, che potrebbe lasciare per l'ennesima volta in prestito il club rossonero. ​L'entourage del giocatore ha portato alla società di via Aldo Rossi tre proposte: una da un club croato, una da un club ceco e una da un club inglese.