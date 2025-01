Milan, il Chelsea fissa le condizioni per Joao Felix: il limite ai prestiti e le similutidini con Casadei

I giorni passano edin occasione delle recenti chiacchierate con Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani., giorno della chiusura del calciomercato invernale,per completare la rivoluzione che a parole sembra essere iniziata dall'avvento del tecnico portoghese a Milanello.dell'ex Porto per provare a giocarsi fino in fondo le residue chance di accedere al posizionamento che valga la Champions League anche nella prossima stagione. E, giocatore assistito dallo stesso procuratore del tecnico, Jorge Mendes, e tutt'altro che centrale nelle strategie del Chelsea.Giocatore eclettico, capace di agire come seconda punta, trequartista e all'occorrenza esterno nel 4-3-3,– con un bottino di un gol e un assist –Per Enzo Maresca l'ex Benfica, Barcellona e Atletico Madrid non è una prima scelta, ma: prestito secco o prestito con diritto di riscatto. Come riferisce Sky Sports UK, il Chelsea ha precisato tuttavia ai rossoneri che ogni calciatore abbia un prezzo e che alla giusta valutazione si possa ragionare. Quale?La scelta deldi aprire all'addio, dopo appena 6 mesi, dell'attaccante portoghese nasce da una serie di ragionamenti fatte sui tanti giocatori potenzialmente in uscita in questa finestra di mercato e anche da quelli sul, che già nei giorni scorsi è tornato d'attualità con la vicenda Kolo Muani-Juventus. Col recente rientro di Trevor Chalobah dal Crystal Palace, ad occupare le caselle restano attualmente(Arsenal),(Southampton),(Everton),(Strasburgo),(Bournemouth), David(Goztepe),(Sheffield United),(Strasburgo),(Burnley),(Boca Juniors) e Penders (Genk). Di questi, vanno considerati soltanto i giocatori che non siano prodotti del settore giovanile o che rientrino nell'elenco degli Under 21.Alla luce del fatto che,per un club che potrebbe anche operare pesantemente in entrata, come confermano gli accostamenti a Karim Adeyemi e Jamie Gittens del Borussia Dortmund. Il messaggio per il Milan è dunque chiaro: Joao Felix sì, ma non a tutti i costi.