Ilnon era guarito del tutto e la sconfitta contro la Fiorentina ne è la prova evidente. Il risultato di 2-1 non rende merito al dominio di una formazione, quella di Italiano, superiore in ogni zona del campo. Il gruppo allenato da Pioli non è ancora pronto per il doppio impegno a certi livelli, molti dei giocatori scesi in campo al Franchi avevano già la testa alla sfida di mercoledì in Champions League contro il Tottenham.Lo abbiamo scritto a più riprese su queste colonne e lo ribadiamo anche oggi:. Questo perché il portoghese è un giocatore che con il suo talento, anche nelle giornate poco brillanti, riesce sempre determinare o intimorire l’avversario di turno. Se la sua prima alternativa è questa versione diallora il problema si fa grande: l’attaccante croato è completamente sconnesso con il resto della squadra. Pioli avrà anche sbagliato qualche mossa o scelta iniziale ma l’attuale rosa ha troppi giocatori che, per un motivo o l’altro, non si sta dimostrando all’altezza della situazione.E se la prima riserva di Bennacer diventaallora qualche domanda la dirigenza dovrà farla anche su( scomparso dai radar a sorpresa nell’ultimo mese) e. Maldini e Massara dovranno lavorare, per la prima volta, in profondità sul mercato in uscita. E sarà un esame importante per avere un giudizio più completo sul loro operato.