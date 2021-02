Zlatan Ibrahimovic sarà uno dei grandi ospiti su cui Amdeus potrà contare per la nuova edizione del Festival di Sanremo. Il campione di Malmoe dovrebbe garantire una presenza fissa dal 2 al 6 marzo. Ecco perché il Milan sta studiando un programma che permetta al suo attaccante di mantenere alta la forma fisica con una preparazione adeguata. Difficile, infatti, ipotizzare che possa fare avanti e indietro da Milanello.



PREPARATORE AD HOC - L'ipotesi più accreditata è quella di mettere a disposizione un preparatore atletico con il quale lavorare o nella località ligure o Monte Carlo. Il Milan, in quel segmento temporale, sarà impegnato in un doppio confronto molto importante dove sarà fondamentale avere il miglior Ibrahimovic possibile: Udinese in casa e Verona in trasferta.