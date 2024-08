La scelta del Newcastle su Thiaw e cosa cambia per il Milan

Il calciomercato a volte può essere paragonato agli scacchi: l’obiettivo è dare scacco matto al Re avversario.. Howe, tecnico dei Magpies stima Malick ma di offerte concrete nemmeno l’ombra.Il tempo per avviare una trattativa c’è ma non può essere infinito.. E lo stesso giocatore sarebbe comunque felice di rimanere in rossonero.: il club lo considera un titolare e nel caso andrebbe sostituito degnamente sul mercato.

Nei giorni scorsi diverse fonti giornalistiche inglese hanno riportato dell’offensiva del Newcastle per Guehi, difensore classe 2000 del Crystal Palace e della Nazionale inglese.Una curiosità che apre a più interrogativi: il Newcastle è realmente interessato a Thiaw o era più un’idea nata dopo diversi confronti con i suoi rappresentanti?Domande che potrebbero non avere risposte, per il Milan poco male perché su Thiaw punta molto.