L'infermeria del Milan si sta pian piano svuotando e dopo la sosta per le nazionali Pierre Kalulu, Rade Krunic e Ruben Loftus-Cheek dovrebbero tornare regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per la gara contro la Juve. Per il centrocampista bosniaco si tratta di un ritorno molto atteso soprattutto dal tecnico emiliano che ha tutta l’intenzione di affidargli nuovamente le chiavi del centrocampo nonostante le buone prestazioni di Yacine Adli nel ruolo di vertice basso davanti alla difesa.



OPERAZIONE RINNOVO - L’importanza di Krunic per il Milan è stata manifesta soprattutto la scorsa estate quando il club rossonero non ha voluto aprire una discussione con il Fenerbahçe per la cessione del centrocampista bosniaco nonostante il forte pressing. Ora per Rade è pronto il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 con un ingaggio che sfiorerà i 2,5 milioni di euro netti a stagione. La trattativa entrerà nelle fasi finali già prima della fine dell’anno, Krunic è pronto a legarsi al club rossonero per altri tre anni.