Milan-Lazio: formazioni, dove vederla in tv e streaming

nella cornice dello stadio San Siro.I rossoneri, allenati da Sergio Conceicao, sono a un crocevia della loro stagione:, coinciso con le due sconfitte consecutive in campionato (contro Torino e Bologna) che hanno fatto rimanere gli uomini di Conceicao a -8 dalla quarta piazza occupata dalla Juventus.

Tutte le informazioni su Milan-Lazio: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Partita : Milan-Lazio

: Milan-Lazio Data : domenica 2 marzo 2025

: domenica 2 marzo 2025 Orario : 20.45

: 20.45 Canale tv : DAZN e DAZN 1 (214 Sky)

: DAZN e DAZN 1 (214 Sky) Streaming: DAZN

Dall’altra parte,– reduci da due pareggi con Napoli e Venezia -Un successo lancerebbe un momentaneo sorpasso alla Juventus di Thiago Motta, impegnata lunedì sera contro il Verona.

: Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez.. Conceicao.: Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia.. Baroni.In casa Milan, Conceicao dovrà ancora rinunciare a Kyle Walker. Con ogni probabilità, ci sarà sempre Jimenez a prendere il posto del terzino inglese arrivato dal Manchester City a gennaio. Dubbi sulla trequarti, con due maglie disponibili per tre giocatori: si giocano una chance dal 1’ Joao Felix, Leao e Reijnders.

Invece, in casa Lazio non sarà ancora a disposizione Castellanos: in avanti, è ballottaggio fra Pedro e Noslin. In difesa, pronto dal 1’ l’ex Alessio Romagnoli che è in fase di recupero dal problema all’adduttore.- La sfida tra Milan e Lazio sarà trasmessa in esclusiva su DAZN tramite l'app disponibile per smart tv, oltre che per console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Inoltre, per tutti i clienti Sky Q, Sky Glass e Sky Stream, che hanno l'abbonamento a DAZN, potranno vedere la sfida Scudetto anche sul canale 214 di Sky (DAZN 1).

- Milan-Lazio sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'app di DAZN, scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet; da browser invece basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali fornite in fase di registrazione dell'account.- La telecronaca della partita è affidata a Edoardo Testoni con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.