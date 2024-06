AFP via Getty Images

Milan: le commissioni complicano Zirkzee, per il 9 Gimenez in pole

56 minuti fa

Il Milan continua a guardarsi attorno sul mercato degli attaccanti alla ricerca di un 9 puro da inserire in rosa, ma nonostante preferenze e giocatori seguiti, tante piste si stanno lentamente complicando facendo emergere un nuovo profilo in pole position.



La pista preferenziale resta quella che porta a Joshua Zirkzee del Bologna per cui c'è una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma per cui le commissioni da dare a Kia Joorabchian da 10-15 milioni di euro stanno complicando l'affare.



Per questo, insieme all'inserimento del Bayern Monaco per Serhou Guirassy e alla richiesta da 65 milioni del Lipsia per Benjamin Sesko oggi secondo Tuttosport il profilo preferito dai rossoneri è quello di Santiago Gimenez, attaccante classe 2001 del Feyenoord la cui valutazione è più abbordabile.