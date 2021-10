Rafael Leao, attaccante del Milan, posta una foto su Instagram dopo la vittoria: "Porto l'orgoglio dei ragazzi quando mi vedono in TV. Dicono 'mamma un giorno ci sarò, vedrai'... E quando entro in campo, do tutto quello che posso per essere un esempio da idolatrare. Il cielo non è il limite, quando si sogna si può anche realizzare".