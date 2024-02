Milan, Leao: 'Mi mancava il gol. Con Theo e Giroud posso giocare a occhi chiusi. Scudetto? Non è impossibile'

Redazione CM

Il Milan batte il Rennes con un netto 3-0 nell'andata dei playoff di UEFA Europa League e tra le buone notizie c'è il ritorno al gol di Rafael Leao. Il portoghese non segnava dallo scorso 7 novembre, la rovesciata al PSG in Champions League, e a San Siro si sblocca con un piattone preciso sul secondo palo.



Al termine della partita, il 10 rossonero ha parlato a Sky Sport partendo proprio dalla rete: "Sì, mi mancava. Però stavo facendo bene anche senza fare gol e facendo assist. Ero contento per la squadra, perché il calcio è uno sport collettivo. Ci sono momenti in cui ci vuole il gol anche per la fiducia".



NOTTI DA EUROPA - "Europa, ma anche campionato. I tifosi mi hanno sostenuto quando non era un momento buono per me, mi hanno aiutato e devo ringraziare loro e la squadra, perché sono la mia famiglia".



SERIE A: GUARDARSI ALLE SPALLE O SOGNARE LO SCUDETTO? - "Ci mancano tante partite, è difficile però non impossibile. La squadra sa che ogni partita è importante, dobbiamo stare concentrati ogni minuto. Stiamo facendo bene, siamo forti e siamo in fiducia per arrivare al top".



DETERMINANTE ANCHE SENZA IL GOL - "Theo Hernandez fa diventare il gioco facile, ci capiamo molto bene. E' un giocatore fortissimo, quando mi dà la palla so già che lui parte e quando parte da dietro nessuno lo ferma. Poi Giroud va verso il primo palo, si crea quello spazio là. Posso giocare a occhi chiusi, è molto facile giocare con compagni così: sono contento di averlo".



POLPACCIO - "Ho preso una botta, tutto a posto. Ci sarò contro il Monza".