Milan, Leao non si ferma più: che gol col Portogallo. Nel 2024 solo Vinicius fa meglio di lui

, dopo averlo fatto a più riprese con quella delnei primi mesi del 2024.è un po’ il manifesto della voglia di prendersi definitivamente la scena in un anno che porterà peraltro anche all’Europeo di Germania.- con tanto di sorpasso su una Juventus che era arrivata ad amministrare un vantaggio di 7 punti -Dei 10 gol e degli 11 assist totalizzati da agosto ad oggi, Leao ha decisamenteconsiderando tutte le competizioni.- Un, dopo le sofferenze della prima metà di stagione e gli appena 4 gol tra campionato e Champions League che avevano alimentato le critiche sul rendimento troppo discontinuo del classe ‘99. Amplificate dalle difficoltà che più in generale il Milan ha dovuto fronteggiare da ottobre a dicembre, complice una catena incredibile di infortuni che non ha risparmiato nemmeno il numero 10, e dalle maggiori responsabilità derivanti dalla nuova maglia e dal nuovo contratto ottenuti l’estate scorsa.e di potenziale fuoriclasse che il portoghese aveva sempre dato l’idea di voler rifuggire per trovare una sua più personale comfort zone nel culto dell’estetica e delle giocate belle ma non necessariamente definitive per determinare un risultato.- Un salto di qualità da perfezionare in maglia rossonera - dove il suo bottino complessivo è salito a 53 gol in 199 partite - e necessariamente anche con quella della sua nazionale, dove la successione alla pesantissima eredità di Cristiano Ronaldo è già cominciata. E46 minuti in campo - nel tridente offensivo completato da Bernardo Silva e Gonçalo Ramos - prima di lasciare spazio a Bruma per ribadire a tutti che, tra le aspirazioni del Milan di concludere questa stagione con un titolo e col miglior piazzamento possibile in campionato e le rivali sul cammino degli uomini di Pioli, ci sarà un Leao in più sul quale poter contare. Il quarto centro col Portogallo, il settimo nel 2024 è lì a dimostrarlo.