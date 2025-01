Milan, Leao out con la Juventus: Conceicao studia la prima formazione davanti a Moncada e Ibrahimovic

AFP via Getty Images

. Dopo la sessione di questa mattina, che ha preceduto la conferenza stampa della vigilia tenuta dal nuovo allenatore rossonero Sergio Conceicao e dall’estremo difensore Mike Maignan, i giocatori rossoneri si sono ripresentati questo pomeriggio per l’allenamento di rifinitura agli ordini del tecnico portoghese.Già dalla seduta a sorpresa di questa mattina,dall’infortunio che lo sta tenendo ai box dalla sfida di campionato vinta al Bentegodi di Verona.. Rafa Leao, dunque, si accomoderà in tribuna e Conceicao dovrà fare a meno del portoghese. Con ogni probabilità, come riferito da Milan News, lo staff medico e tecnico rossonero valuteranno e tenteranno il suo recupero in vista di un ipotetico accesso all’atto finale - in programma il 6 gennaio - della manifestazione in terra saudita.

Per una faccia della medaglia che non farà piacere al tecnico rossonero, ci sono alcune buone notizie. Si svuota l’infermeria in quel di Riyad, conche, come ieri,. Allarme rientrato per l’esterno azzurro, specialmente, reduce da una problematica alla spalla. La mattinata di domani sarà decisiva per la decisione della formazione iniziale, dato che i due americani, in particolare, potrebbero non avere nelle gambe i 90’.

Per la prima partita ufficiale di Conceicao, con ogni probabilità, non si stravolgerà l’impianto tattico utilizzato da Fonseca, sia per una questione di continuità sia a causa delle varie pedine rossonere non al meglio della condizione fisica., dunque,contra i pali a difendere davanti a una linea composta da(insidiato da) e, riconfermato a titolare a sinistra. In mediana,sono sicuri di un posto dal 1’, conche dovrebbe prendersi la terza maglia da titolare in un ambivalente 4-3-3 o 4-2-3-1 a seconda della posizione dell’olandese.formeranno il trio d’attacco insieme a, a meno che Conceicao non decida di affidarsi al doppio centravanti contitolare e Bennacer inizialmente dalla panchina.

